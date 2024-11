Sport.quotidiano.net - Mesola, un ko indolore: "Non meritavamo". La Portuense rinasce con i gol di Melandri

Prima sconfitta stagionale in campionato per il, che si è arreso sul sintetico di Castenaso con l’Atletico. Un ko che non fa male, in casa castellana nessuno fa drammi, in fin dei conti la squadra di Oscar Cavallari aveva fatto il vuoto con un rendimento super, lasciando la polvere alle concorrenti. "Il risultato non rispecchia quello che si è visto in campo – afferma deluso il direttore sportivo Edoardo Biondi – c’era una sola squadra in campo, la nostra. L’Atletico si è chiuso nella sua metà campo, cercando qualche sortita offensiva con lanci lunghi per Beppi Cini, l’unico che fa la differenza. Nondi perdere; di più, ci stava stretto anche il pareggio. Siamo stati disattenti sui gol subiti, soprattutto non siamo riusciti a concretizzare le tante azioni da gol costruite".