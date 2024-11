Quotidiano.net - Marco Tronchetti Provera: “Globalizzazione pervasiva, ma noi italiani siamo i più bravi e abbiamo la cultura”

Londra, 12 novembre 2024 – “Penso che l’Intelligenza Artificiale migliorerà la nostra vita. A patto che la unoi e per questo oggi è un meraviglioso strumento, un’opportunità meravigliosa se saremo sempre noi a chiedere quello che vogliamo”, dice, vice presidente esecutivo di Pirelli mentre sfoglia il Calendario Pirelli 2025 durante la presentazione ufficiale del The Cal scattato dal 34enne fotografo americano Ethan James Green. “Le cose reali e fisiche nei prossimi anni avranno anche più valore, pensolo alla riscoperta del vinile. Insomma gli oggetti torneranno a contare”. La presentazione del Calendario Pirelli a Londra è anche l’occasione per parlare di, di America, di Italia. “Laoggi è sempre più, c’è un’osmosi naturale delle parti del mondo.