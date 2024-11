Quotidiano.net - Maltempo Napoli, chiusi parchi e spiagge: temporali e mareggiate in arrivo

, 12 novembre 2024 –incittadini e il pontile Nord di Bagnoli, vietato l’accesso anche allepubbliche. Lo ha deciso oggi il Comune dopo che la protezione civile ha diramato l’allerta gialla per ilinnel Golfo partenopeo. Si temonoimprovvise causate dei venti forti inda Nord. Quando scatta l’allerta gialla L’allarme scatterà a partire dalle 8 di mercoledì 13 novembre e resterà in vigore fino alle 8 di giovedì 14 novembre. Sono previste "precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità. Venti temporaneamente forti nord-orientali con possibili raffiche. Mare localmente agitato, in particolare lungo le coste esposte ai venti".