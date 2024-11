Ilgiorno.it - Lissone, furti nelle cantine di un condominio: 2 arresti

(Monza Brianza) – I carabinieri di, in collaborazione con due equipaggi della sezione Radiomobile della Compagnia di Desio, hanno arrestato in flagranza di reato ai danni di due cittadini romeni, in Italia senza fissa dimora, accusati di furto in abitazione in concorso, e anche del reato di possesso infondato di strumenti atti allo scasso. Passate da poco le 3 di domenica, alla Centrale Operativa della Compagnia di Desio è arrivata una richiesta di intervento da parte di un residente, che ha comunicato che nel comune di, in zona prossima a viale Valassina, al piano terra di un, dove sono collocate ledello stabile, era in corso un furto. Gli equipaggi degli uomini dell’Arma sono accorsi a sirene spiegate e hanno accertato che le porte di tutte le dodicidello stabile erano state forzate, con lo stesso “modus operandi”.