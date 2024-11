Ilgiorno.it - Leonardo La Russa e l’accusa di stupro: nel caso irrompono i dossieraggi illeciti

Milano – Stefano Benvenuto, l'avvocato della ragazza che ha denunciato di essere stata violentata daApache La, figlio del presidente del Senato, ha presentato un'istanza in procura a Milano per chiedere di accertare il traffico telefonico di Enrico Pazzali - presidente della Equalize, la società al centro dell'inchiesta sui presunti- dalle 9 di mattina del 19 maggio del 2023 alle ore 20 del giorno successivo. Nelle carte dell'inchiesta della Dda di Milano emerge che Pazzali, il 19 maggio del 2023, avrebbe chiesto un accertamento sulla famiglia La, in particolare su Ignazio e i figli Geronimo eApache; quest'ultimo proprio la notte tra il 18 e il 19 maggio avrebbe abusato di una conoscente, la quale denuncerà la presunta violenza solo quaranta giorni dopo.