Le ondate di calore fanno male agli uomini che vogliono fare figli

AGI - Lo stress daha effetti rilevanti sulla funzione riproduttiva nei maschi. È quanto emerge da uno studio guidato dall'Università di Newcastle e pubblicato su 'Pnas'. Fino ad ora si sapeva poco dell'impatto immediato sul sistema riproduttivo maschile in seguito all'esposizione subcronica di tutto il corpo a temperature ambientali elevate. Per colmare questa lacuna di conoscenza, gli autori hanno esposto dei topi maschi a condizioni di stress dache emulavano un'ondata di caldo (ciclo giornaliero di 8 ore a 35 C seguito da 16 ore a 25 C) per un periodo di 7 giorni. Né i testicoli né gli epididimi dei topi maschi esposti alhanno mostrato segni di evidenti cambiamenti istologici e, similmente, gli spermatozoi dei maschi esposti hanno mantenuto la loro funzionalità e capacità di supportare lo sviluppo embrionale.