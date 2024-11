Italiani scettici sul lungotermismo, ma un terzo teme l’estinzione umana entro 300 anni

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Andrea De Tommasi della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovni, pubblicato sul sito ASviS il 4 novembre 2024In alcune frange della società americana, specialmente tra i miliardari del tech, sta prendendo piede il, la corrente di pensiero che pone l’accento sulle prospettive di lungo e lunghissimo termine, mettendo in secondo piano le problematiche legate al futuro prossimo. Negli ultimiil longtermism è diventato rapidamente un movimento, anche grazie all’appoggio finanziario di imprenditori come Elon Musk e Sam Altman. In parallelo, crescenti voci critiche hanno tacciato questa filosofia di ambiguità e fanatismo, poiché pone in secondo piano i bisogni reali delle persone a beneficio delle teorie di ristrette élite.