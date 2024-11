Ilrestodelcarlino.it - ‘Isola’ al terminal crociere: "Per le navi più grandi"

Ildi Porto Corsini sarà ancora più funzionale grazie alla costruzione di un ‘dolphin’, una ‘piccola isola’ di fronte alla banchina che permetterà l’ormeggio delledidimensioni in sicurezza anche in caso di eventi meteomarini estremi. Il progetto ha ottenuto il via libera dell’Autorità portuale con un investimento di 1 milione e 340mila euro. La gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori è in corso, la scadenza è fissata per il 9 dicembre e la prima riunione per la valutazione delle offerte è prevista il 10 dicembre. Il cantiere dovrà essere completato entro 240 giorni. L’intervento risponde all’esigenza delentrato come home port a pieno titolo nel circuito dellenel Mediterraneo e questo comporta l’ingresso dididimensioni. Sulla base dello studio commissionato alla società Jacobs Engineering, l’Autorità portuale ha quindi deciso di dismettere le attuali boe e realizzare nuove strutture di ormeggio fisse per gestire in modo ottimale le imbarcazioni che superano i 250 metri di lunghezza.