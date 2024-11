Anteprima24.it - Interrogazione della minoranza all’Assessore ai Lavori Pubblici: i residenti di via Sturzo fanno chiarezza

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dei proprietari dei civici 16-18-20 di via.“Abbiamo letto l’articolo in merito all’che alcuni consiglieri dihanno presentatoai LL.PP. del Comune di Benevento relativamente al mancato completamento dei marciapiedi di via Luigiex Via S. Colomba.Siamo i proprietari degli immobili dei civici 16-18-20 e a questo punto vogliamo semplicemente farein merito alla nostra posizione.Nella zona di via S. Colomba fu costituito un Comitato di Quartiere (quindi già costituito e non in via di costituzione) per cercare di interloquire con l’Amministrazione Comunale al fine di migliorare le condizioni di vivibilitàzona.Tale Comitato si è battuto per l’istituzionefermata degli autobus urbani, per la segnaletica orizzontale, per i dissuasori di velocità e per la realizzazione dei marciapiedi.