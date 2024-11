Infiltrazioni di acqua dal tetto restano chiuse la mensa e alcune aule di una scuola pontina

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Il plesso scolastico di via Bachelet, appartenente all’istituto comprensivo Emma Castelnuovo, è stato interessato da una infiltrazione d’piovana che ha causato seri problemi strutturali. La situazione, che si protrae ormai da tempo, ha portato alla chiusura del localee alla conferma dell’interdizione dial primo piano, già inagibili da mesi per la medesima problematica.Intervento delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del FuocoA seguito di una segnalazione, i Carabinieri della Compagnia di Latina e i Vigili del Fuoco sono intervenuti presso l’istituto scolastico per verificare lo stato dei locali e valutare eventuali rischi per la sicurezza degli studenti e del personale. Durante l’ispezione, è stata riscontrata una significativa umidità sul soffitto diaree dell’edificio.