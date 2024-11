Ilrestodelcarlino.it - Il teatro degli ’Esseri umani’

Prende il via venerdì alle 21,15 la nuova stagione teatrale al cineSan Filippo Neri, a cura di Caleidoscopio Aps. Il primo spettacolo in programma della stagione, che andrà avanti fino al 29 marzo, è ’Carne’, scritto da Fabio Massimo Franceschelli con Elvira Frosini e Daniele Timpano. ’Essere, è il titolo della serie di appuntamenti di "dieci spettacoli, di cui sette di prosa e tre diper ragazzi. Gli spettacoli di prosa verranno portati in scena da compagnie pluripremiate, provenienti da diverse parti d’Italia e avranno come tema comune le persone nella loro umanità, fatta di fragilità, ma anche di quella forza che scaturisce dall’unione con gli altri, dando spazio a riflessioni di interesse sociale. Gli spettacoli per ragazzi avranno, invece, come principali tematiche l’ecologia e il rispetto per l’ambiente" spiegano Chiara Santarelli, che cura la direzione artistica e Irene Procacci, che si occupa della comunicazione.