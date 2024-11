Gaeta.it - Grandi restauri a Capodimonte: un laboratorio aperto per la valorizzazione dell’arte

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, uno dei musei più prestigiosi di Napoli, si prepara a una nuova stagione disignificativi. Dopo il recente completamento del restauro della Madonna con Bambino e San Pietro Martire di Lorenzo Lotto, il museo avvia nuove operazioni su opere d’arte storiche. A partire da dicembre, due delle sala espositive si trasformeranno in un vero e proprio, dove i visitatori potranno osservare da vicino il restauro di ventitavole provenienti dall’antica Collezione Borbonica e da quella Farnese. La supervisione dell’intero progetto è affidata all’Ufficio del restauro e manutenzione del patrimonio storico-artistico, con un occhio attento alladel patrimonio culturale di Napoli.I nuovinel cuore diL’inizio dei lavori di restauro progettati arappresenta una grande opportunità per il museo, non solo per preservare il valore di opere storiche, ma anche per coinvolgere il pubblico nel processo di recupero.