Amica.it - Gonna midi e blazer: i migliori outfit street style in un video

Leggi su Amica.it

Alla base del guardaroba ladylike troviamo la combo. Come si abbinano? Ecco 7 lookda copiare questo autunno. GUARDA LE FOTO17con laabbinata a differenti giacche o cappotti Per una mise floreale, lacon micro fiori si abbina adoppiopetto e calze coprenti mentre giacca sartoriale doppiopetto, felpa con cappuccio,plissettata e anfibi: la mise casual chic da sperimentare. Adatto per le giornate in ufficio, il completo elegante in tweed si completa con camicia e slingback. Invecein pizzo trasparente,over e sandali, creano unsofisticato da copiare. Dall’articolo di Margherita Ceci su Amica.it. GUARDA LE FOTOAbiti in maglia e stivali: come scegliere il modello perfetto Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA: iin unAmica.