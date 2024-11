Ilfattoquotidiano.it - Fitto: “Darò più voce ad autonomie e territori. L’astensione di FdI su Next Generation Eu? Se votassi domani, sarebbe un voto favorevole”

“Cinque anni fa ero seduto tra di voi, ricordo il mio viaggio politico, dal locale al nazionale a Bruxelles: ho sempre lavorato per un’Europa più forte. E’ un onore per me e sono pronto a mettere tutta la mia esperienza al servizio della Commissione. E’ un onore che il mio governo mi abbia indicato. Non sono qui per rappresentare un partito politico o uno Stato membro, ma per il mio impegno per l’Europa“. Sono le prime parole pronunciate, in inglese, dal vicepresidente designato della commissione europea Raffaelein audizione dinanzi alla commissione Sviluppo regionale del Parlamento europeo.“Il modo migliore per andare avanti è avere un dialogo aperto e costruttivo nonostante opzioni politiche diverse – ha proseguito l’ex ministro dinanzi alla commissione presieduta dal socialista romeno Adrian-Dragos -: le nostre diverse storie sono la nostra forza.