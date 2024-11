Gossipnews.tv - Federico Fashion Style Imbufalito: Querelata Striscia la Notizia!

Leggi l'articolo completo su Gossipnews.tv

risponde alae annuncia una querela. Il noto parrucchiere delle star non si tira indietro: ecco che cosa è accaduto!La disputa trala, noto parrucchiere delle celebrità, non accenna a placarsi.sembra pronto a portare avanti la sua battaglia, rispondendo alle accuse ricevute e, secondo lui, smontandole con prove solide. Subito dopo il primo servizio diha reagito pubblicando sui social la sua versione dei fatti, supportata da video e conversazioni private. Questi contenuti mostrano, in modo dettagliato, il dietro le quinte dell’intervista condotta danel suo salone e le interazioni con l’inviata del programma.Nel video,appare intento nel suo lavoro, tanto da invitare la giornalista a rivolgere alcune domande direttamente alle sue clienti per chiarire i loro pareri sui servizi offerti.