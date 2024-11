Leggioggi.it - Ex Festività 4 novembre 2024: è retribuita in busta paga. Cos’è e importo in arrivo

Piacevole sorpresa inincon l’exdel 4. Nel corso delle giornate festive il dipendente ha il diritto di astenersi dal lavoro percependo comunque la retribuzione a carico dell’azienda calcolata con le stesse modalità previste per i periodi di lavoro ordinario.L’elenco delleinteressate (definito dall’articolo 2, Legge 27 maggio 1949, numero 260) non contempla tuttavia il 4(Festa dell’Unità Nazionale e delle forze armate).La ricorrenza appartiene infatti allesoppresse per legge, la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica dello stesso mese. Per questo motivo, dal punto di vista economico, è possibile ottenere inuna somma a titolo didel 4non goduta. Analizziamo in dettaglio in quali casi spetta il trattamento economico.