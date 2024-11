Ilrestodelcarlino.it - Esercizio fisico in carcere, Urbino fa la storia

Quando, nel 2002, un gruppo di docenti della neonata Scienze motorie dell’Università dilanciò un progetto per inserire l’per i detenuti neldi Fossombrone, le certezze di riuscita erano poche e le notti insonni tante. A giudicare da quanto fosse gremita l’aula 1 del Petriccio che ieri ha accolto la presentazione dei risultati di 22 anni di ricerca, i suoi frutti sono tangibili e concreti. “Una visione di speranza“ era il titolo dell’evento, che è stato anche un modo per celebrare la carriera del professor Ario Federici, responsabile del progetto fino al proprio pensionamento, lo scorso 1° novembre, e tra i suoi ideatori, insieme a colleghi come Marco Rocchi, oggi direttore del Dipartimento di Scienze biomolecolari. Tale ricerca ha coinvolto oltre 100 tra studenti e studentesse, alcuni poi diventati docenti, come Silvia Bellagamba, che ha tenuto una relazione sull’attività svolta: "Quando entrammo avevamo sentimenti contrastanti, ma c’era il desiderio di raggiungere gli obiettivi.