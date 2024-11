.com - Drusilla Foer debutta con Venere nemica all’Ambra Jovinelli

veste i panni di una Dea della bellezza e dell’amore ironica, tagliente e spietata in, pièce checon la regia di Dimitri Milopulos e la partecipazione di Elena TalentiDal 13 al 24 novembre al Teatro Ambra, l’amatissimaveste i panni di una Dea della bellezza e dell’amore ironica, tagliente, spietata nel suo nuovo spettacolo. Ispirato alla favola di Apuleio “Amore e Psiche”rilegge il Mito in modo divertente e commovente, in bilico tra tragedia e commedia, declinando i grandi temi del Classico nella contemporaneità: la competizione suocera/nuora, la bellezza che sfiorisce, la possessività materna nei confronti dei figli, il conflitto secolare fra uomini e Dei., Dea della bellezza e dell’amore esiste ancora.