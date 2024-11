Iltempo.it - Dopo la mail spunta lo screenshot al veleno su Meloni e figlia

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

Dal giudice anti Cav alla toga rossa che odia «quel vocione rabbioso» di Giorgia. Perché la politica contro il governo si fa a colpi di ordinanze, lo strumento che la magistratura mette in campo per colpire i nemici politici, in primis la presidente del Consiglio. Quella che per il giudice della Cassazione, Marco Patarnello, è più pericolosa di Silvio Berlusconi, visto che non si muove per un salvacondotto ma per una visione politica che non piace ai giudici militanti. E oratra le chat lodi uno stato whatsapp di Antonella Marrone, la toga di ex Magistratura Democratica passata alla corrente di sinistra AreaDg che ieri ha firmato alcuni dei provvedimenti di sospensione del trattenimento dei migranti in Albania. Marrone attaccavaprima ancora che vincesse le elezioni, nel pieno della campagna elettorale.