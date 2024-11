Ilrestodelcarlino.it - Delitto Matteuzzi, ergastolo confermato per l’ex Padovani

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

"Ho il peso di aver tolto la vita a una donna che amo. Ma quando il raziocinio ti abbandona fai cose incredibili. Da quando ho conosciuto Alessandra sono passati quattro anni e sto ancora così. Alessandra mi dà la forza per andare avanti, vivo anche per lei, non solo per mia madre, altrimenti mi sarei ucciso". Giovannifino alla fine ha cercato di convincere la Corte d’assise d’Appello che "ho ancora sicuramente dei problemi psichiatrici, anche se qualcuno dice che non è così. Se non ho niente merito l’. Ma io ho un’ossessione per Alessandra, la penso tutti i giorni, qualcosa non va". Si è anche messo a piangere e ha chiesto forse per la prima volta scusa "alla famiglia di Alessandra, ai suoi amici e alle istituzioni". Ma la Corte, presieduta da Domenico Stigliano, non si è commossa.