Scuolalink.it - Decreto n. 189: borse di studio 2024 per il contrasto alla dispersione scolastica

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato iln. 189 del 25 settembre, che stabilisce le modalità di erogazione delledidestinate agli studenti della scuola secondaria di II grado. Questedimirano a combattere la, favorendo l’accesso all’istruzione e facilitando l’acquisto di libri, il trasporto e la partecipazione a eventi culturali. Destinatari e finalità dellediLedi, destinate agli studenti della scuola secondaria di II grado, sono pensate per coprire le spese relative all’acquisto di libri di testo,mobilità e al trasporto, nonché all’accesso a beni e servizi culturali. Il Ministero ha stanziato un totale di 37.715.000 euro per questo scopo, suddivisi tra le Regioni in basepopolazione studentesca.