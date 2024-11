Quotidiano.net - Contratto metalmeccanici: niente aumenti. Rotta la trattativa, sarà sciopero

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Roma, 12 novembre 2024 – Salta il tavolo difra sindacati e industriali per il rinnovo delnazionale dei. RAVAGLIA 19/09/17 CESENA INDUSTRIA OPERAI AL LAVORO IN AZIENDA AZIENDESALDATORI FIAMMA OSSIDRICA L’indomani dell’incontro fra Governo e sindacati sui contenuti della Manovra che ha portato le parti sociali (solo Cgil e Uil) a confermare logenerale indetto per venerdì 29 novembre, uno dei tavoli di contrattazione collettiva più importanti (sono oltre un milione e mezzo gli italiano con ilmetalmeccanico) è saltato. La rottura del tavolo Una rottura che porterà quasi sicuramente a unodi categoria che, molto probabilmente, si articolerà in modo differente su base territoriale. Si è infattilatra Federmeccanica-Assistal e Fiom, Fim e Uilm per il rinnovo delcollettivo nazionale dei2024/2027.