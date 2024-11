Ilgiorno.it - Como, appiccato incendio in una cella del Bassone: 3 feriti, uno è grave

, 12 novembre 2024 – Unieri sera – martedì 11 novembre – all’interno di unadel carceredi, ha causato il ferimento di tre detenuti, uno dei quali ridotto in gravi condizioni. Le fiamme sono partite verso le 21.30, quando un detenuto, non ancora identificato tra i tre presenti nella, ha dato fuoco ad alcuni oggetti. Nonostante il tempestivo intervento della polizia penitenziaria, fumo e fuoco si sono diffusi in fretta: un giovane straniero ha riportato ustioni in tutto il corpo, ed è stato portato al centro grandi ustionati di Niguarda. Gli altri due sono stati valutati in pronto soccorso e non ricoverati.