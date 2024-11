Ilgiorno.it - Cercando Dürremmatt tra corso Plebisciti e piazzale Dateo

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Cucchi Sperimento, finalmente, un nuovo accesso alla linea 4 del metrò, partendo da Sant’Ambrogio dopo aver perun discreto labirinto. Me ne sento attratto, prima di scendere alla fermata, per fare ritorno a una piazza dove da tempo mancavo e che è dedicata a un sacerdote e filantropo del secolo VIII. Uscendo, da, dove abitava un importante scrittore come Vincenzo Consolo (1933-2012), subito mi appare il ristoro dell’ampio spazio elegante che la piazza sa offrire e mi immetto nella bella Libreria Centofiori, dove mi riprometto di tornare presto, perché ben fornita e gentilmente gestita. Vedo poi una cartoleria e un bar, il Riviera, dove mi accomodo prima di proseguire nella mia semplice esplorazione, purtroppo resa meno agevole perché il buio sopraggiunge.