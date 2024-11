Thesocialpost.it - Cella a fuoco, 19enne rimane gravemente ustionato

Un incendio di origine dolosa si è sviluppato ieri sera, 11 novembre, all’interno di unadel carcere di Como, causando gravi conseguenze per un detenuto di 19 anni, ora ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Niguarda di Milano con ustioni di secondo e terzo grado. Altri due detenuti presenti nella stessasono stati trasportati in ospedale per accertamenti, ma fortunatamente non hanno riportato gravi ferite. L’incendio ha richiesto l’evacuazione temporanea di circa sessanta detenuti, che sono stati poi ricollocati nelle celle una volta che l’edificio è stato messo in sicurezza.Il Sinappe, sindacato della polizia penitenziaria, ha diffuso la notizia e ha lodato l’intervento rapido degli agenti, che sono riusciti a domare le fiamme con dispositivi di protezione e mezzi antincendio, evitando ulteriori danni e rischi.