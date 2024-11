Quotidiano.net - Cdp Ra SGr, ora partecipazione diretta in progetto Guido Reni

Cdp Real Asset Sgr parteciperàmente nella società, in partnership con soggetti privati, per la riqualificazione dell'ex Casermadi Roma, situata di fronte al Museo Maxxi e dove sorgerà il nuovo Museo della Scienza. Lo ha deciso il cda della società "a conferma dell'elevata valenza strategica che ilrappresenta per il gruppo Cdp". In precedenza il procedimento, che prevedeva la cessione, aveva visto la società Coima assieme ad altri investitori istituzionali, l'unica a rimanere in gara con un'offerta vincolante. Prosegue, nel frattempo, "senza alcuna interruzione l'iter di approvazione dei progetti delle opere di urbanizzazione - secondo quanto concordato con il Comune di Roma - in coerenza con i tempi previsti per la realizzazione del nuovo Museo della Scienza", puntualizza la nota.