Ilfattoquotidiano.it - Ben Yedder, l’ex capitano del Monaco condannato a due anni di carcere per guida in stato di ebbrezza e violenza sessuale

Quattro settimane dopo una breve, ma intensa udienza e una decisione deliberata martedì, il tribunale penale di Nizza ha dichiarato Wissam Bencolpevole delle seguenti accuse:indinella notte tra il 6 e il 7 settembre scorso.Il nazionale francese, ex attaccante edell’AS, èa duedi reclusione con sospensione condizionale della pena, a una multa di 5.000 euro, a una sospensione della licenza didi sei mesi e all’obbligo di prendersi cura e risarcire la vittima, una donna di 23. All’udienza di metà ottobre, Ben(34) ha ammesso le infrazioni stradali, ma ha in tribunale aveva detto di non ricordare nulla del reato: “Ho bevuto e bevuto per due,tre giorni. Non ricordo cosa sia successo.