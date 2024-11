Lanazione.it - Arriva il numero unico “116117“. Corrisponde all’ex guardia medica e va chiamato per cure non urgenti

Da lunedì 18 novembre entrerà in funzione nei territori dell’Azienda USL Toscana nord ovest il nuovoeuropeo ““ per lenonche sarà anche l’riferimento per contattare anche la continuità assistenziale (ex). Dopo l’attivazione nelle altre due grandi Asl toscane, l’iniziativa parte quindi anche negli ambiti di Massa Carrara, Lucca, Versilia, Pisa e Livorno. Dal prossimo 18 novembre anche gli utenti di questi territori, potranno dunque chiamare il ““ per contattare il servizio di continuità assistenziale che sostituisce il medico di famiglia nei giorni feriali dalle 20 alle 8 del giorno successivo, nel fine settimana dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì e nei giorni di festività infrasettimanali dalle 10 del giorno prefestivo alle 8 del mattino del primo giorno feriale.