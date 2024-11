Ilfattoquotidiano.it - Alla Cop29 si parla di ridurre le emissioni, il presidente dell’Azerbaigian (che la ospita): “Petrolio e gas? Sono un dono del signore”

Il 2024 sarà anche stata “una lezione magistrale sulla distruzione climatica”, come ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, nel suo discorso ai leader mondiali (quelli presenti). Il rapporto pubblicato dall’Unhcr, l’Agenzia Onu per i Rifugiati, nel secondo giorno di, a Baku, in Azerbaigian, potrà anche rivelare che degli oltre 120 milioni di persone in fuga nel mondo, tre quarti vivono in Paesi fortemente colpiti dai cambiamenti climatici. Ma per ilIlham Aliyevun “di Dio” le risorse didel suo Paese, vittima di una “campagna ben orchestrata di diffamazione e ricatto”. Un film già visto lo scorso anno,Cop28 di Dubai, con Sultan al-Jaber. Discorso molto duro quello pronunciato da Aliyev nel primo dei due giorni dedicato al segmento di alto livello con i discorsi dei capi di Stato e di Governo.