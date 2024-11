Turchia condannato a 3 anni e 7 mesi di reclusione l’ex presidente dell’Ankaragucu

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Faruk Koca, ex, è statoa 3e 7diper aver, lo scorso 11 dicembre, colpito con un pugno l’arbitro Halil Umit Meler. Per il momento l’uomo è stato rinviato a giudizio e poi rilasciato, tuttavia è improbabile che sconti la sua pena in carcere in assenza di precedenti simili. Per fare chiarezza bisognerà attendere le motivazioni della sentenza, fatto sta che intanto Koca è stato squalificato a vita dalla giustizia sportiva. Inoltre, è stato espulso dal partito del premier turco Recep Tayyip Erdogan, che hafermamente l’episodio.a 3e 7diSportFace.