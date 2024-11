Notizie.com - Truffa online, Myrta Merlino e tanti altri vip coinvolti senza saperlo: come funziona la trappola

Melino evipin unadi cryprovalute. L’avvocata: “Rischi altissimi”.La giornalista di Pomeriggio 5 è solo una delle vittime di una lunga lista di personaggi famosi utilizzati per pubblicizzare siti di truffe. Avete presente quando su internet trovate un nome famoso associato a frasi a effetto“Arrestato”, “Eccosi guadagna un milione di euro” o cose del genere? Non dategli credito anche se le pagine utilizzate sono simili (ma non le stesse) a quelle di testate giornalistiche accreditateLa Repubblica.vip(Infinity) Notizie.comSpesso troviamo dei banner che una volta cliccati ci portano su fantomatici articoli di giornali notiLa Repubblica o Il Corriere della Sera, anch’essi vittima dei cybercriminali, dove vengono dette cose alquanto improbabili su personaggi di fama nazionaleappunto