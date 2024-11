Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-11-2024 ore 09:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sul Raccordo Anulare allenamenti in carreggiata interna tra le uscite casse Salaria e a partire dal vivo con laFirenze fino alla Nomentana altre cose dalla Casilina fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti o code a tratti dalla Flaminia all’uscita Trionfale Ottavia Pro all’altezza della Aurelia sempre in esterno abbiamo code tra la Pisana e l’uscita Ostia Acilia permangono poi incolonnamenti tra lo svincolo Prenestina Tor Bella Monaca che la Tiburtina abbiamo godere anche sul tratto Urbano dellaL’Aquila a partire da Settecamini alla tangenzialecongestionato sulla Flaminia da labrador di Quinto e sulla Salaria Fidene alla tangenziale in tangenziale ci sono quelli dall’uscita per la stazione Tiburtina lo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione quindi Stadio Olimpico incolonnamenti anche verso San Giovanni tra Tor di Quinto la sala e poi dalla stazione Tiburtina fino a viale Castrense nel pomeriggio a partire dalle 18 manifestazione Largo di Torre Argentina non si escludono ripercussioni per ilè per il trasporto pubblico mia proposito di trasporto pubblico ricordiamo che sulla linea a della metropolitana la stazione di Furio Camillo Ha riaperto all’utenza In collaborazione con Luce Verde infomobilità