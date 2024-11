Ilfattoquotidiano.it - Torna Pippo Delbono con ‘Il risveglio’: l’elaborazione di un lutto in cui si ride spesso

La buona notizia, almeno per chi ama (e sono tanti) il suo modo personalissimo, diretto e poetico, di fare teatro, è cheto a calcare il palco, dopo anni molto difficili per lui, anni di dolore e disagio. Non che avesse mai abbandonato il teatro. Fra l’altro, ci aveva regalato, da regista, quel piccolo gioiello che è Amore (2021), in cui rispecchiava il suo stato d’animo nella melanconia struggente della cultura e dell’arte lusitane. Ma in Amore non saliva sul palco, tranne che nel finale, per distendersi ai piedi di un alberello spoglio che all’improvviso fioriva di bianco. Presagio di primavera e di risveglio.C’era mancato il suo modo inconfondibile di stare allo stesso tempo dentro e fuori dello spettacolo, un po’ regista e performer e un po’ spettatore. Ci sono mancate le sue corse dal fondo della sala verso la scena, con quelle irruzioni che servivano anche a legare i diversi “numeri” di cui solitamente si compongono i suoi spettacoli, come un varietà o una rivista, o al circo, grazie alla straordinaria compagnia di attori-non attori riunita quasi trent’anni fa.