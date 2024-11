Ilrestodelcarlino.it - Sorzi, due capolavori. Zagnoni domina l’area. Figoli meno preciso del solito, lavoro duro per Gerbi

7,5. Due parate super nell’uno contro uno che esaltano ancora una volta le sue qualità. La prima su Forte gliela cancella l’arbitro, perché annulla l’azione per il controllo di braccio dell’attaccante molisano ma era stata di grande spessore, la seconda da due passi su Mondonico è un sunto di reattività e posizione e regala un punto prezioso al Carpi. TCHEUNA 6,5. Un paio di "sgasate" delle sue costringono Braglia a tenere basso Pierno da quella parte, dove il Campobasso non riesce mai a fare breccia.7.e pulisce un paio di palloni che potrebbero diventare letali. Una delle migliori gare da quando è a Carpi. CALANCA 6,5. L’affiatamento consale di gara in gara, Di Stefano non riesce mai a ricevere una palla pulita. VERZA 6. Duello di velocità con Morelli, che finisce senza vincitori.