Zonawrestling.net - Seth Rollins: “Quando mi ritirerò vorrei lavorare dietro le quinte, non punto a diventare star del cinema”

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

Come dice il proverbio, tutte le cose belle prima o poi finiscono. Per, il termine della sua carriera sul ring è ancora lontana, anche se questo non gli ha impedito di pensarci. Durante una recente intervista con “The Pivot Podcast”, l’ex WWE World Heavyweight Champion ha parlato del suo potenziale percorso post-ritiro.Le sue parole“abbandonerò il ring, probabilmente lavoreròle. Cody Rhodes, potrebbeun personaggio da Hollywood, John Cena, è un bravissimo attore e Dwayne Johnson, lo è stato fin dall’inizio. La sua carriera sul quadrato è stata breve. Arriva nel ’99, forse nel ’98, e nel 2002 va a fare “Scorpion King”. Ha smesso in quattro anni, ora entra ed esce. Si è sempre visto come The Rock, la più grandedeldel pianeta.