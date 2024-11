Scende dall’auto si accascia e muore | tragedia in strada

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Domenica mattina a Roma si è consumato un dramma: un uomo è deceduto ina seguito di un improvviso malore. L'episodio è avvenuto intorno alle 10 del 10 novembre e, nonostante i soccorsi siano giunti rapidamente, non è stato possibile fare nulla per salvarlo. L'uomo, un settantenne, è stato notato da un passante, che ha visto il corpo disteso a terra in via Fratel Giuseppe Lazzaro, nelle vicinanze di un supermercato già affollato di clienti. Torrevecchia, morto dopo malore improvviso: inutili i soccorsi Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati prontamente i sanitari e una pattuglia della polizia del commissariato Aurelio. Purtroppo, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.