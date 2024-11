.com - Roma, Juric esonerato: serve terzo allenatore in anno nero

Leggi l'articolo completo su .com

(Adnkronos) –Laha perso in casa con il Bologna ed ha aperto un’altra crepa nella sua crisi con il secondo esodi unin meno di due mesi. Dopo la decisione di mandare via Daniele De Rossi, con sole 4 giornate alle spalle, il ko interno con i rossoblu ha convinto Dan e Ryan Friedkin a cambiare ancora e esonerare Ivan. Tra i due licenziamenti sono passati appena 53 giorni, con pochi punti all’attivo e molte delusioni in campionato e Coppa. Il ds giallorosso Florent Ghisolfi è già al lavoro da tempo per il sostituto, visto che era chiaro a tutti il destino diprima dell’ennesimo passo falso. I nomi che potrebbero fare al caso dellanon sono molti: gli allenatori candidati devono conoscere il campionato italiano, avere carisma, credibilità in uno spogliatoio complesso e capacità di portare lafuori d questa situazione prima che diventi ancora più complessa.