Rimpianto Baroni il Monza non cambia marcia | la scelta di Galliani sul futuro di Nesta | CM IT

La squadra brianzola, domenica ancora ko in casa contro la Lazio, è ultima in classifica: la decisione del Ceo brianzolo suldel tecnicoZaccagni fa secco Turati, lanciando la Lazio al secondo posto in classifica dietro solamente al Napoli. I biancocelesti continuano nella loro striscia positiva e incassano i tre punti anche sul campo del.Alessandro(LaPresse) – Calciomercato.itNiente da fare per l’ex Alessandro, che deve metabolizzare la terza sconfitta consecutiva dopo le gare sfortunate (anche per dei controversi episodi arbitrali) contro Atalanta e Milan. La squadra brianzola resta così mestamente all’ultimo posto insieme al Venezia, con una classifica che non rispecchia le prestazioni fornite finora in campo da Pessina e compagni. Almanca certamente qualcosa in termini di punti visto quanto fatto vedere in queste prime dodici giornate di campionato, con i biancorossi che faticano a capitalizzare la mole di occasioni create (vedi ad esempio la gara contro il Milan).