Lotito vince sempre. A giugno i tifosi cantavano “Signore, portalo via”. Lui sta portando la Lazio in paradiso

Aveva ragione Jep Gambardella, in questo Paese ti prendono sul serio solo se ti prendi sul serio.non si sa, non s’è mai veramente capito, quanto si prenda sul serio. Però ci siamo abituati a leggerlo narrato male, distorto: alla cloche di un aereo sgarrupato troppo caricaturale per essere contegnoso; a dettare drammatiche interviste con citazioni in latino pericolosamente declinato; e poi appisolato in Senato, ormai un grande classico del circuito chiuso parlamentare. Insomma: buffo, un po’ buffone, sicuramente molto cosciente del suo ruolo. È una tattica, dicono i ben-informati: si posiziona sul margine, e lavora da lì. Ridete voi, sfottete, intantola portaa casa. Cosa? Un po’ tutto: la lunghissima carriera imprenditoriale, la politica. E la. Lasoprattutto.