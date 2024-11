Ilfattoquotidiano.it - Israele parla di “tregua più vicina” con il Libano, ma espande l’invasione di terra. Hezbollah: “Nessuno ci ha contattato”

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha rasserenato non poco gli animi all’interno del governo israeliano. Dopo la resa dei conti interna che ha portato, tra le altre cose, al licenziamento del ministro della Difesa, Yoav Gallant, e che potrebbe non essersi ancora esaurita, date le dichiarazioni del figlio del premier Benjamin Netanyahu secondo cui lo Shin Bet aveva un piano per rovesciare il padre, adesso a Tel Aviv si torna are di cessate il fuoco più vicino. Questo ottimismo è legato al fatto che Trump non ha mai nascosto il suo pieno sostegno alla causa israeliana, anche prendendo o appoggiando iniziative che avrebbero potuto scatenare la dura reazione della controparte palestinese: se pace sarà, sarà una pace accolta positivamente da Tel Aviv più che da Gaza, Ramallah o Beirut.