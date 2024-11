Inter-news.it - Inzaghi: «Inter-Napoli mi conforta! Conte si lamenta? Non commento»

Simonedopoterminato sul risultato di 1-1, in conferenza stampa a San Siro ha parlato della prestazione della squadra, della quale si è detto soddisfatto. Il mister nerazzurro ha anche commentato le parole di Antoniosul VAR. CONFERENZA STAMPADOPOChe valutazione dai di questo risultato? La mia valutazione è che abbiamo fatto una grande gara. I ragazzi sono stati molto bravi, ho fatto i complimenti perché se lo sono meritati. Siamo andati in crescendo. Siamo andati sotto, non abbiamo perso le distanze, siamo tornati sul pareggio e nel secondo tempo abbiamo dominato totalmente. Abbiamo avuto tante occasioni. Da allenatore devo scindere il risultato dalla prestazione.Una classifica ancora molto equilibrata, secondo te cosa può fare la differenza da qui in avanti?Bisognerà tenere la continuità delle ultime 10 partite.