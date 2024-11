Bergamonews.it - Intelligenza Artificiale a supporto delle imprese: il 14 novembre a Bergamo un evento per artigiani e Pmi

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

Confartigianato, in collaborazione con M.I.A. Lombardia, invita tutti gli imprenditori e le piccole e medieartigiane del territorio a partecipare a ununico e gratuito per scoprire come l’(AI) possa trasformare e potenziare le attività quotidiane, aumentando competitività ed efficienza.L’, dal titolo “Chat with your Knowledge – Chatta con il tuo sapere: idee facili per”, si terrà giovedì 142024 alle 18.30 nella sede di Confartigianato, via Torretta 12 (sala A).Nel corso dell’, esperti di AI di livello nazionale offriranno una panoramica pratica su come l’può diventare uno strumento prezioso per tutte le, anche le più piccole. Attraverso esempi concreti e casi pratici, i partecipanti scopriranno come adottare l’AI per ottimizzare processi e migliorare l’efficienza aziendale, rispondendo alle sfide quotidiane con soluzioni intelligenti.