Ilfattoquotidiano.it - Il Var in Spagna è pure peggio: annullato gol a Lewandowski per fuorigioco inesistente. Ecco come è potuto succedere

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Ha del clamoroso quanto successo durante la partita tra la Real Sociedad e il Barcellona, valida per la 13esima giornata di Liga 2024/2025. Nella stessa serata in cui Antonio Conte ha protestato per l’assegnazione di un rigore dubbio all’Inter, gli uomini di Flick sono usciti sconfitti dalla Reale Arena per 1-0, anche a causa di un grossolano errore del Var che haun gol a Robertmediante ilsemiautomatico. Osservando le immagini però, emerge un particolare evidente: la punta dello scarpino considerata in offside non è quella dell’attaccante polacco, ma del difensore avversario. Insomma, se in Italia il Var crea continue polemiche, inva.Al tredicesimo minuto di gioco, sul risultato ancora di 0-0,ha portato in vantaggio i blaugrana dopo una bella giocata avviata da Frenkie de Jong.