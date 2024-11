Ilrestodelcarlino.it - Il contadino poeta e laureato, a caccia di una moglie in tivù

Cesena, 11 novembre 2024 – E chi l’avrebbe mai detto!? È lo stesso protagonista a stupirsi del fatto che il magazine “Donna glamour”, e addirittura l’inserto iO Donna del Corriere della Sera si siano interessati a lui tanto da dedicargli approfonditi articoli. E questo, dopo il Carlino e il sito online Hall of Series. Lui è Loris Babbini, cesenate, 49enne, proprietario dell’Azienda agricola Le Bagnare di Carpineta. Beh? Se fino a ieri la sua notorietà, non varcava i confini della Romagna, grazie soprattutto alla sua partecipazione a recitazioni dal vivo di poesie da lui composte in dialetto con la vecchia Olivetti Lettera 22, ora il “nostro”, attraverso i canali della Nove allarga gli orizzonti, sbarcando income concorrente de “Ilcerca”, format condotto da Gabriele Corsi, che vede alcuni contadini appunto (e una bella contadinella cavallerizza), con aziende in varie parti d’Italia, mettere alla prova, ospitandole in fattoria, alcune/i pretendenti.