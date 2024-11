Inter-news.it - Hall of Fame del calcio italiano, premiato l’ex Inter Boninsegna!

Nel primo giorno di ritiro dell’Italia di Luciano Spalletti a Coverciano va in scena la cerimonia della ‘of’ del. Tra i calciatori premiati c’è anche Roberto, ex dell’.RICONOSCIMENTO – Robertosale sul palco dell’Auditorium del Centro Tecnico Federale di Coverciano, insieme a tante altre leggende del. Alattaccante, cresciuto nelle giovanili dell’e tornato in Prima Squadra nelle stagioni ’69-’76, va il premio della “of” per la categoria “Veterani”. Tra i tanti ospiti che hanno ricevuto il riconoscimento, anche Daniele De Rossi, il CT della Nazionale italiana Luciano Spalletti e Andriy Shevchenko. In occasione dell’evento celebrativo, durante il quale i volti noti delhanno consegnato al Museo delun proprio cimelio,ha rilasciato alcune dichiarazioni.