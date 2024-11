Tvzap.it - “Grande Fratello”, Tommaso rientra in Italia: cos’è successo

Leggi l'articolo completo su Tvzap.it

News tv. “”,in– L’avventura diFranchi al Gran Hermano in Spagna come ospite ha riservato non pochi colpi di scena. Al concorrente toscano è stata data la possibilità di approfondire la conoscenza con Maica Benedicto, incontrata durante al programma condotto da Alfonso Signorini.ha confessato però di provare solo un sentimento di amicizia nei confronti della giovane. Al reality Franchi ha chiarito di non aver mai voluto relazioni con nessuno: “Ho iniziato questo percorso da solo e lo finirò nello stesso modo”. ( dopo le foto) Leggi anche: “Verissimo”, Gemma Galgani ha parlato della malattia della sorellaLeggi anche: “Amici 24”, nuovo addio nella scuola: chi lascerà“”,inLe dichiarazioni diFranchi hanno spiazzato un po’ tutti: se infatti qualcuno aveva messo in conto il due di picche a Maica Benedicto, nessuno si aspettava che il giovane facesse un passo indietro anche con Mariavittoria, con la quale aveva iniziato una conoscenza molto intensa poco prima di partire per il Gran Hermano.