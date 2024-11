Gaeta.it - Giornata della Colletta Alimentare: il governo sostiene il contrasto alla povertà

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La, giuntasua 28/a edizione, rappresenta un importante momento di solidarietà e di attenzione verso le fasce più vulnerabilipopolazione. In occasione dell’evento, la sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano, ha espresso il forte impegno delitaliano nel sostenere le classi meno abbienti attraverso misure economiche specifiche. La, promossa dFondazione Banco, trova appoggio nell’Alto patronato del PresidenteRepubblica, sottolineando l’importanza di questo gesto collettivo per la scadenza nazionale.Il sostegno economico alle fasce più deboliDurante l’evento svoltosi ad Ancona, la sottosegretaria Albano ha illustrato le linee guidamanovra economica, evidenziando come circa 18 miliardi di euro su un totale di 30 siano indirizzati a supportare i redditi più bassi.