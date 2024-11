Lanazione.it - Ghivizzano più che agguerrito. Figline ne prende 3 e finisce in 9

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

GHIVIBORGO 30 GHIVIBORGO: Bonifacio, Barbera, Simonetta (79’ Campani), Vari (77’ Lika), Nottoli (79’ Fischer) Giannini, Lopez, Conti, Gori, Noccioli (84’ Bifini), Bura (87’ Nardo). All.: Bellazzini.1965: Pagnini, Ciraudo, Simonti, Milli, Francalanci, Nobile, Zellini (91’ Gozzini), Borghi (53’ Degl’Innocenti) Bruni (74’ Fiaschi) Torrini, Ciravegna. All.: Tronconi. Arbitro: Copelli di Mantova. Marcatori: 10’ Lopez, 21’ Nottoli, 82’ Noccioli. Note: angoli: 10-8. Ammoniti: Vari, Ciraudo, Zellini, Milli, Pagnini. Espulsi: 70’ Ciraudo, 76’ Milli, entrambi per doppio giallo.– Dopo tre risultati positivi, ilincassa una brutta sconfitta contro un Ghiviborgo agguerritissimo. Alcune assenze pesanti pesano come un macigno sulle spalle del tecnico Tronconi.