Ferragnez, ci siamo! Accordo di separazione, cosa hanno deciso sui figli e il resto

Chiara Ferragni e Fedez sono ormai a un passo dalla firma ufficiale sull’die divorzio. Un passaggio che segna la conclusione di una delle storie d’amore (e di affari) più seguite in Italia. Dopo mesi di trattative, gli avvocati delle due celebritàreso noto l’che regolerà la nuova gestione familiare: iLeone e Vittoria saranno affidati a entrambi i genitori, con tempi di permanenza simili tra mamma e papà. Fedez si è impegnato a coprire integralmente le spese scolastiche, mediche e sportive dei bambini, mentre non è previsto alcun assegno per Chiara Ferragni.La conferma dei legali: 6 mesi per il divorzioL’avvocato Pompilia Rossi, che rappresenta Fedez insieme ad Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, ha confermato che l’sarà pdepositato e omologato dal Tribunale di Milano.