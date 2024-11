Donnapop.it - Fermi tutti, Fedez e Chiara Ferragni hanno trovato finalmente un accordo: no, niente pace fatta ma…

Cosa succede tra? Sembra che ex marito ed ex moglie abbianounper la loro separazione.Nei prossimi mesi, come sappiamo, si potrebbe ben presto arrivare al divorzio ufficiale del rapper di Rozzano e dell’influencer di Cremona. A quanto pare, secondo quanto reso noto dagli avvocati dell’ex coppia, i due diretti interessati sarebbero arrivati a un punto comune dopo lunghissime trattative. Pompia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci – avvocati difensori didito quanto segue: “Dopo lunghe trattative,stanno firmando l’di separazione e contestuale divorzio”. Daniela Missaglia, avvocatessa di, dopo la stoccata al rapper è intervenuta sul futuro.In merito a questo, infatti, ha detto: “Depositeremo a breve l’di separazione che sarà omologato dal Tribunale di Milano che dopo sei mesi pronunzierà il divorzio, facendo cadere il sipario sulle vicende di una delle coppie più amate e chiacchierate degli ultimi anni”.